Ağrı'da PTT şubesi önünde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı Ağrı'da bir süre önce kapatılan ve bugün yeniden açılan PTT şubesinde vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak uzun kuyruklar oluşturdu.

Ağrı'da bir süre önce kapatılan ve bugün yeniden açılan PTT şubesinde vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak uzun kuyruklar oluşturdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından ülke genelinde önlemler alınmaya başlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında insanların toplu olarak bulunduğu alanlar kapatıldı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması konusunda sık sık uyarılar yapılırken, bir süre önce ülke genelinde kapatılan PTT şubeleri yeniden hizmet vermeye başladı. Ağrı'da da yeniden hizmet vermeye başlayan PTT şubesi önünde vatandaşlar, polislerin yaptığı uyarıları hiçe sayarak sosyal mesafe kuralını ihlal ettiler. - AĞRI

Kaynak: İHA