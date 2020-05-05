Ağrı'da polisler broşür dağıttıkları vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları istedi
05.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:00
Ağrı'da trafik polisleri, vatandaşlara trafik kurallarını içeren broşürler dağıttı.
Ağrı'da trafik polisleri, vatandaşlara trafik kurallarını içeren broşürler dağıttı.
İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi'nde polislerce stant kuruldu.
Trafik polisleri, vatandaşlara broşür dağıtarak trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.
Ayrıca Doğubayazıt yolundaki uygulama noktasında araçları durduran ekipler, sürücü ve vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA