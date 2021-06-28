Ağrı'da polisin kara yolunda mahsur kalan kirpiyi kurtarması kameraya yansıdı
Ağrı'da kara yolunda mahsur kalan kirpinin polis tarafından kurtarılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ağrı'da kara yolunda mahsur kalan kirpinin polis tarafından kurtarılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kamera kayıtlarında Ağrı-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Polisevi'nin önündeki yol kontrol noktasında nöbet tutan polis memurunun akşam saatlerinde ana arterde bir hayvanın mahsur kaldığını, trafik yoğunluğu nedeniyle karşıya geçemediğini fark ederek yanına gitmesi yer alıyor.
Kayıtların devamında duruma kayıtsız kalmayan polisin kirpi olduğunu fark ettiği hayvanı kurtardığı ve araziye bıraktığı görülüyor.
Polisin, kirpinin yanından ayrıldığı sırada "Haydi görüşürüz" demesi güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez