Son dakika: Polis memuru kontrol noktasına gelen yavru köpekleri sütle besledi
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Son dakika: Polis memuru kontrol noktasına gelen yavru köpekleri sütle besledi

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ağrı'da bir polis memuru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kapanma döneminde yiyecek bulmakta güçlük çeken yavru köpekleri kontrol noktasında sütle besledi.

Ağrı'da bir polis memuru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kapanma döneminde yiyecek bulmakta güçlük çeken yavru köpekleri kontrol noktasında sütle besledi.

Eleşkirt İlçe Emniyet Amirliğinin kontrol noktasında görev yapan bir polis memuru, yanına gelen 2 yavru köpeğin aç olduğunu düşünerek marketten süt aldı.

Yavru köpeklerle yakından ilgilenen polis memurunun, plastik bir kovaya doldurduğu sütle hayvanları beslemesi takdir topladı.

Yavru köpeklerin başını okşayarak şefkat gösteren polis memurunun görüntüleri, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Tam kapanma sürecinde sokakta yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostlarımızı da unutmadık . Onlar bize emanet." notuyla paylaşıldı.

Son dakika: Polis memuru kontrol noktasına gelen yavru köpekleri sütle besledi
Son dakika: Polis memuru kontrol noktasına gelen yavru köpekleri sütle besledi
Son dakika: Polis memuru kontrol noktasına gelen yavru köpekleri sütle besledi
Son dakika: Polis memuru kontrol noktasına gelen yavru köpekleri sütle besledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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