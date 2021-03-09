Ağrı'da polis ekipleri "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bin 200 anneyi bilgilendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ağrı'da polis ekipleri "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bin 200 anneyi bilgilendirdi

09.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:29
Ağrı'da polis ekipleri

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında yaklaşık bin 200 anneyi bilgilendirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında yaklaşık bin 200 anneyi bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocuklar ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sosyal mesafe kuralları gözetilerek, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde bin 200 anne ve anne adayı bilgilendirildi.

Uyuşturucu maddelerinin olumsuz etkilerini de anlatan polis ekipleri, annelerin ve çocukların proje ile ilgili sorularını da yanıtladı. Polis ekipleri, çocukların ve gençlerin uyuşturucu maddelerden uzak tutulması için annelerin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, kendi çocukları veya etrafta gördükleri çocuklardan şüphe duymaları halinde mutlaka ilgili kurumlarla irtibata geçmelerini istedi. Ayrıca polis ekipleri, il genelinde anne ve anne adaylarına, 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesine ilişkin broşürler dağıttı. Anneler, seminerlerden dolayı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'e teşekkür etti. - AĞRI

Ağrı'da polis ekipleri 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında bin 200 anneyi bilgilendirdi
Ağrı'da polis ekipleri 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında bin 200 anneyi bilgilendirdi
Ağrı'da polis ekipleri 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında bin 200 anneyi bilgilendirdi
Ağrı'da polis ekipleri 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında bin 200 anneyi bilgilendirdi
Ağrı'da polis ekipleri 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında bin 200 anneyi bilgilendirdi
Ağrı'da polis ekipleri 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında bin 200 anneyi bilgilendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nükhet Duru Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Fatih Terim Halis Özkahya Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da polis ekipleri "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bin 200 anneyi bilgilendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 09:40:13. #1.15#
title