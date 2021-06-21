Ağrı'da PKK/ KCK üyesi olan 2 kişi cezaevine gönderildi

Ağrı'da haklarında PKK/ KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası olan iki kişi cezaevine gönderildi.

Ağrı'da haklarında PKK/ KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası olan iki kişi cezaevine gönderildi.

Ağrı'da haklarında PKK/ KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç ve F.Y, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kent merkezinde yakalanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı