Ağrı'da Pkk/kck Operasyonu
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten kişilerin deşifre edilmesine yönelik Doğubayazıt, Taşlıçay ve Eleşkirt ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi.
Operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, adreslerde terör örgütü elebaşının 2 resminin yanı sıra çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildiği aktarıldı.
Kaynak: AA