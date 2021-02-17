Pistleri aydınlatılan Küpkıran Kayak Merkezi geceleri de kayak keyfi sunuyor
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Pistleri aydınlatılan Küpkıran Kayak Merkezi geceleri de kayak keyfi sunuyor

17.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:17

Ağrılılar, pistleri aydınlatılan Küpkıran Kayak Merkezi'nde, gece kayak yapmanın keyfini çıkartıyor.

Ağrılılar, pistleri aydınlatılan Küpkıran Kayak Merkezi'nde, gece kayak yapmanın keyfini çıkartıyor.

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) sağladığı 2 milyon liralık destekle pistleri uzatılan ve genişletilen Küpkıran Kayak Merkezi, yeni yüzüyle kayakseverlere ev sahipliği yapıyor.

Şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta olan ve ulaşımın kolay sağlandığı merkeze gelen kayakseverler, aydınlatmanın ardından gece de kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

Kentte yaşanan zorlu kışı eğlenceye dönüştüren yöre halkı, boş zamanlarında çocuklarıyla kayak merkezinde kayak, snowboard yapıp, güzel zaman geçiriyor.

Çocuklara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kayak eğitiminin de verildiği merkezde yöre halkının kayak eğlencesi, drone ile havadan görüntülendi.

Kayak merkezi işletmecisi Ali Yılmaz, AA muhabirine, SERKA, Valilik ve İl Özel İdaresi destekleriyle büyütülerek daha kullanışlı hale getirilen merkezde, yoğunluğun her geçen gün daha da arttığını söyledi.

"Evde kalmaktansa 'hadi gidip kayak yapalım' diye buraya geliyorlar"

Kayağın bölgede önemli sosyal aktivite olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gündüz vakti doktor, polis ve diğer meslek grubundaki insanlar çalışıyor. Kış geceleri çok uzun. Evde kalmaktansa 'hadi gidip kayak yapalım' diye buraya geliyorlar. Değişik simalar görmemiz bizi çok sevindiriyor. Yukarıda suni karlama yaptık ve havuzu yetiştiremediğimiz için seneye kaldı. Biz artık 4-5 ay kayak yapacağız."

Kayak merkezinde altyapı sporcularının da eğitim aldığını anlatan Yılmaz, yaşanan yoğunluktan çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

Gelecek yıl suni karlamayla kayak sezonunun uzayacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çok ciddi anlamda yoğunluk var. Ben daha önce burada böyle bir yoğunluk görmedim. Gece kayağının başlamasıyla artık kayak takımı yetiştiremiyoruz. Telesiyejde uzun sıralar oluyor ve bu da bizi sevindiriyor. Profesyonel bir ekibimiz burada çalışıyor. Telesiyejde çalışan arkadaşlarımız oldukça tecrübeliler ve 11 yıldır bu işi yapıyorlar. Herhangi bir arıza olduğunda bunları gideren bir ekibimiz var. Bu da bizi ayrıca sevindiriyor."

Minik kayakçılardan Alperen Suat Özdemir ise gece kayak yapmanın çok güzel olduğunu ve büyüyünce polis ya da asker olmak istediğini anlattı.

Pistleri aydınlatılan Küpkıran Kayak Merkezi geceleri de kayak keyfi sunuyor
Pistleri aydınlatılan Küpkıran Kayak Merkezi geceleri de kayak keyfi sunuyor
Pistleri aydınlatılan Küpkıran Kayak Merkezi geceleri de kayak keyfi sunuyor
Pistleri aydınlatılan Küpkıran Kayak Merkezi geceleri de kayak keyfi sunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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