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Ağrı'da park halindeki tır yandı

AA, Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da park halindeki tır yandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde donmuş asfalt yüklü tır, yanarak kullanılmaz hale geldi.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde donmuş asfalt yüklü tır, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ağrı- İran kara yolundaki İl Özel İdaresi Tır Parkı yakınlarında park halinde bulunan donmuş asfalt yüklü tırda yangın çıktı.

Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürürken, tır kullanılmaz hale geldi.

Ağrı'da park halindeki tır yandı

Ağrı'da park halindeki tır yandı

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Doğubeyazıt, Yangın, İran, Ağrı, Güncel, Haberler

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