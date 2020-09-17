Ağrı'da "pandemi müfettişleri" çocuklar, Kovid-19'a karşı savaşa başladı
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Ağrı'da "pandemi müfettişleri" çocuklar, Kovid-19'a karşı savaşa başladı

Ağrı Belediyesince gönüllü çocukların katılımıyla oluşturulan "Pandemi Müfettişleri" adlı grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili caddelerde gezerek halkı megafonlarla uyarıp maske dağıttı.

Ağrı'da
17.09.2020 19:25 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:28

Ağrı Belediyesince gönüllü çocukların katılımıyla oluşturulan "Pandemi Müfettişleri" adlı grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili caddelerde gezerek halkı megafonlarla uyarıp maske dağıttı.

Ağrı Belediyesi, Valilik koordinesinde yapılan (Kovid-19) denetimlerinde farkındalık oluşturmak için gönüllü çocuklardan oluşan "Pandemi Müfettişleri" grubunu hayata geçirdi.

Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çimen ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'ne gelen çocuklar, burada megafonlarla anons yaparak Kovid-19 salgınına dikkati çekti.

Vali Varol ve beraberindekilerle caddede yürüyen minikler, maske dağıtarak uyarılarda bulundu. Cadde ve kafelerden vatandaşların da çocukları izlemesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Varol, çocuklarla denetim yapmanın çok güzel ve renkli geçtiğini söyledi. Çocukların vatandaşların yoğun bulunduğu bölgeleri dolaştığını ifade eden Varol, "Çocuklar vatandaşların yoğun olduğu yerlerde bu faaliyetleri gerçekleştirerek hem bizlere yardımcı olarak farkındalık yaratacaklar, hem de gerçekten fiilen vatandaşlarımızın dikkatini tedbirlere çekmeye çok büyük katkıda bulunacaklar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün ilk denetimlerini de hep birlikte yaptık. Bundan sonra sahada pandemi mücadelemizin sembolü olarak bu çalışmaları yoğun şekilde sürdürecekler."

Çocuklardan Kader Yiş de arkadaşlarıyla caddelerde gezerek halkı salgın hastalığına karşı uyardıklarını anlattı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Abdullah Söylemez
Abdullah Söylemez
AA Editörü
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