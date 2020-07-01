Ağrı'da otomobilin çarpmasıyla devrilen elektrik direği trafiği aksattı Ağrı'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin çarpmasıyla devrilen elektrik direği, trafiğin bir süre aksamasına neden oldu.

Ağrı'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin çarpmasıyla devrilen elektrik direği, trafiğin bir süre aksamasına neden oldu. Abdulkadir Durmuş yönetimindeki 04 AT 194 plakalı otomobil, Çamurlu köyü mevkisinde iddiaya göre arkadan gelen başka bir otomobilin sıkıştırmasıyla kontrolünü kaybederek, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen demir direk yolu ulaşıma kapattı. Haber verilmesi üzerine gelen Aras Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ) ekiplerinin, devrilen elektrik direğini kaldırması üzerine, trafik akışı bir süre sonra yeniden sağlandı. Araç sürücüsü Durmuş, araçlarının hasar görmesine karşın, sağlık durumu açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmamasına sevindiğini belirtti. Kaynak: AA