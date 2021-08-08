Ağrı'da otomobil takla attı: 5 yaralı
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Ağrı'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Ağrı'da otomobil takla attı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 5 kişi yaralandı.

Ağrı'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Metrelerce uzağa sürüklenen araçta bulunan 5 kişinin ise hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. - AĞRI

Ağrı'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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