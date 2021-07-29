Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Cevdet Demirci yönetimindeki 34 RG 3959 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolu Eleşkirt sanayi mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Mesut Tanrıverdiler idaresindeki 04 P 1734 plakalı traktör ile çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar

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