Ağrı'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

21.08.2019 16:50

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Özkan Yıldırım'ın (48) kullandığı 34 PU 6596 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt Sarıcan deresi mevkisinde, karşı yönden gelen Şahin Sabuncu (60) idaresindeki 04 DD 783 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kamyonetin sürücüsü Sabuncu ile araçtaki Zeki Gelturan kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Yıldırım ise yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen Yıldırım, ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA