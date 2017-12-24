Ağrı'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu öğretmen öldü, yeğeni yaralandı.



İlçeye bağlı Güvercinli Köyü'ndeki okulda öğretmen olarak görev yapan Aykut Turlu (27) yönetimindeki 34 YA 4983 plakalı otomobil, Yalçınkaya Köyü'nde devrildi.



Kazada öğretmen Aykut Turlu olay yerinde öldü, araçtaki yeğeni Adem Turlu (16) yaralandı.



Yaralanan Turlu 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Öğretmen Aykut Turlu'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.