Ağrı'da "Orda Bir Köy Var Uzakta Projesi" kapsamında öğrencilere spor malzemesi hediye edildi
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Ağrı'da "Orda Bir Köy Var Uzakta Projesi" kapsamında öğrencilere spor malzemesi hediye edildi

30.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:45
Ağrı'da

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Alakoçlu Köyünde "Orda Bir Köy Var Uzakta Projesi" kapsamında okul öğrencilerine spor malzemeleri hediye edildi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Alakoçlu Köyünde "Orda Bir Köy Var Uzakta Projesi" kapsamında okul öğrencilerine spor malzemeleri hediye edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonunun birlikte yürüttüğü "Orda bir Köy Var Uzakta" projesi kapsamında Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 22 kilometre uzaklığında bulunan Alakoçlu köyüne gidildi.

Proje kapsamında öğrencilere Badminton Federasyonunun gönderdiği raket, top, file, dikme ve spor malzemesi hediye edildi.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, "

Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Badminton Federasyonu beraber yürütmüş olduğu "Orda bir köy var uzakta" projesi kapsamında, Taşlıçay ilçemize bağlı en uzak köylerimizden biri olan Alakoçlu köyüne badminton branşı malzemeleri gönderildi. Bizlerde bu gençlerimizin sportif alanlarında ihtiyaçlarını bir nebzede olsa gidermek için bu proje kapsamında malzeme yardımında bulunarak bu alanda onları destekliyoruz" dedi.

Ayakoçlu Ortaokul Müdürü Cem Özdemir köyün uzak olması nedeniyle malzeme konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, " "Bizim köyümüz Ağrı merkeze 55 kilometre uzaklıkta. Biz burada spor malzemeleri konusunda bazen sıkıntı yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Badminton Federasyonu bu konuda bize destekte bulundu. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Okul öğrencileri ise gönderilen malzemeden dolayı çok memnun olduklarını belirterek Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcilerine teşekkür etti.

Malzeme dağıtım programına Taşlıçay Gençlik ve Spor İlçe Müdür V.Özdemir Doğan, Badminton il temsilcisi Nevzat Alpaslan,Alakoçlu Ortaokulu Okul Müdürü Cem Özdemir, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. - AĞRI

Ağrı'da 'Orda Bir Köy Var Uzakta Projesi' kapsamında öğrencilere spor malzemesi hediye edildi
Ağrı'da 'Orda Bir Köy Var Uzakta Projesi' kapsamında öğrencilere spor malzemesi hediye edildi
Ağrı'da 'Orda Bir Köy Var Uzakta Projesi' kapsamında öğrencilere spor malzemesi hediye edildi
Ağrı'da 'Orda Bir Köy Var Uzakta Projesi' kapsamında öğrencilere spor malzemesi hediye edildi
Ağrı'da 'Orda Bir Köy Var Uzakta Projesi' kapsamında öğrencilere spor malzemesi hediye edildi
Ağrı'da 'Orda Bir Köy Var Uzakta Projesi' kapsamında öğrencilere spor malzemesi hediye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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