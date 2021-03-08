Ağrı'da "Okulum Benim Evim Projesi" hayata geçirildi
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Ağrı'da "Okulum Benim Evim Projesi" hayata geçirildi

08.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:17
Ağrı'da

Ağrı Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okulum Benim Evim Projesi", Vali Dr. Osman Varol'un, Naci Gökçe Anadolu Lisesinde katıldığı programla bugün hayata geçirildi.

Ağrı Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okulum Benim Evim Projesi", Vali Dr. Osman Varol'un, Naci Gökçe Anadolu Lisesinde katıldığı programla bugün hayata geçirildi.

Evlerinde çalışma ortamı olmayan öğrencilere ve gençlere okulların kapılarının hafta içi ve hafta sonu ders çalışma merkezi olarak açıldığını belirterek kurdele kesen Vali Varol, projenin Ağrı'ya ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Akademik başarısını arttırmayı amaçlayan veya merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerin akademik gelişimlerine olanak sağlayarak, gençlerin hedeflerini desteklemeyi amaçlayan ders çalışma merkezini inceleyen Vali Varol, merkezlerin hafta içi 16.00-20.00 ve hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında öğrencilerin hizmetine açık olduğunu ifade etti.

Açılışın ardından Vali Varol okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan çocukları sınıflarında ziyaret ederek, gelecek hedefleri hakkında bir süre sohbet etti.

Daha sonra kadın öğretmenlere karanfil takdim eden Vali Dr. Osman Varol, öğretmenlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Son olarak öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan Vali Varol: " Öğretmenlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğumuzu bilmenizi isterim. İnsanlığın var olduğu her dönem öğretmenlik var olmuştur. Sizler; gelecekte de var olacak, toplumun kaderini değiştirme gücüne sahip çok önemli bir mesleği icra ediyorsunuz. Bizler doğrudan eğitim alanının içerisinde değiliz fakat eğitim ile yakından ilgileniyoruz. Çünkü eğitimin sunduğumuz en mühim kamu hizmeti olduğunu düşünüyoruz. Eğitim alanında her şey ideal bir biçimde ilerlediğinde diğer alanlarda işlerimizin daha kolay yürüdüğünü deneyimliyoruz." dedi. - AĞRI

Ağrı'da 'Okulum Benim Evim Projesi' hayata geçirildi
Ağrı'da 'Okulum Benim Evim Projesi' hayata geçirildi
Ağrı'da 'Okulum Benim Evim Projesi' hayata geçirildi
Ağrı'da 'Okulum Benim Evim Projesi' hayata geçirildi
Ağrı'da 'Okulum Benim Evim Projesi' hayata geçirildi
Ağrı'da 'Okulum Benim Evim Projesi' hayata geçirildi
Ağrı'da 'Okulum Benim Evim Projesi' hayata geçirildi
Ağrı'da 'Okulum Benim Evim Projesi' hayata geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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