Ağrı'da okullarda yüz yüze eğitim başladı Ağrı'da okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Ağrı'da okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Ağrı'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda bugün başlatıldı. Kentte anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte okulların önlerine geldi. Öğrenciler, içeri sosyal mesafe kuralına göre teker teker alındı. Veliler ise dışarıda heyecanlı şekilde çocuklarını izledi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı