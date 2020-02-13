Ağrı'da okullara kar tatili

13.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:28

AĞRI Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle il merkezinde okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlarından dolayı 14 Şubat Cuma günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerimizde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.Valilik, engeli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağını bildirdi.

Kaynak: DHA