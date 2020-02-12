Ağrı'da okullar yarın tatil
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Ağrı'da okullar yarın tatil

AĞRI'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

12.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:32
Ağrı'da okullar yarın tatil
AĞRI'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

tarafından yapılan açıklamada Ağrı il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle: "İlimizde etkili olan kar yağışı ve soğuklara bağlı yollarda oluşabilmek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için il genelinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır."


- Ağrı
Kaynak: DHA
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