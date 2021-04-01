Ağrı'da okul servis araçları denetlendi
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Ağrı'da okul servis araçları denetlendi

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Ağrı'da okul servis araçları denetlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

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Bakan Selçuk'tan "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan okulların öğrenci servislerinde denetleme yapıldı. Ayrı 2 güzergahta bekleyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Balkan ile Jandarma trafik ekipleri, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takip takmadıkları, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfekte bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ekipler, şu ana kadar yaptıkları denetimler sonucunda kurallara uymayan 20 servis aracına üçer günlük yevmiye cezası uyguladılar. - AĞRI

Ağrı'da okul servis araçları denetlendi
Ağrı'da okul servis araçları denetlendi
Ağrı'da okul servis araçları denetlendi
Ağrı'da okul servis araçları denetlendi
Ağrı'da okul servis araçları denetlendi
Ağrı'da okul servis araçları denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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