Ağrı'da okey oynatan 2 işletme ile işletmede bulunan 70 kişiye cezai işlem uygulandı
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Ağrı'da okey oynatan 2 işletme ile işletmede bulunan 70 kişiye cezai işlem uygulandı

28.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:28

Ağrı'da okey oynatan 2 işletme ile işletmede bulunan 70 kişiye cezai işlem uygulandı Ağrı'da korona virüs kurallarını hiçe sayarak faaliyetlerine devam eden 2 işletme ile işletme içerisinde müşteri olarak bulunan 70 kişiye ceza kesildi.

Ağrı'da okey oynatan 2 işletme ile işletmede bulunan 70 kişiye cezai işlem uygulandı

AĞRI - Ağrı'da korona virüs kurallarını hiçe sayarak faaliyetlerine devam eden 2 işletme ile işletme içerisinde müşteri olarak bulunan 70 kişiye ceza kesildi.

Ağrı'da korona virüs kurallarına uymayarak okey ve kağıt oyunlarının oynatıldığı tespit edilen 2 işletmeye Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde 2 işletme ile işletme sahibi ve iş yerinde müşteri olarak bulunan 70 kişi hakkında cezai işlem uygulandı. Düzenlenen operasyona ilişkin Ağrı Valiliği'nce yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

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"Son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önüne geçmek, insan hayatını tehdit etmesini engelleyebilmek amacıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımız tarafından çeşitli alanlarda birçok ilave tedbir kararı alınmış ve uygulamaya konulmuştur. Pandemi önlemleri gereğince açık olması yasaklanan umuma açık 2 iş yerlerinin faaliyette olduğu ve bu işletmelerde okey, kağıt vs. oyunların oynatıldığı ihbarları üzerine, İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce yapılan kontrollerde işletme içerisine girilip kontrol edildiğinde içeride insanların olduğunun tespit edilmesi üzerine; çok sayıda vatandaşın Covid-19 tedbirlerine aykırı davranarak okey oynadığı, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görülmüş; 2 işletmede, işletme sahibi ve iş yerinde müşteri olarak bulunan toplam 70 kişiye Umumi Hıfsızsıhha kararlarına istinaden gerekli idari yaptırımlar uygulanmış, iş yerleri hakkında da gerekli tutanak tanzim edilmiştir. Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın sağlığı için, Valiliğimiz koordinesinde ilimizde denetimler aralıksız olarak sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ağrı'da okey oynatan 2 işletme ile işletmede bulunan 70 kişiye cezai işlem uygulandı
Ağrı'da okey oynatan 2 işletme ile işletmede bulunan 70 kişiye cezai işlem uygulandı
Ağrı'da okey oynatan 2 işletme ile işletmede bulunan 70 kişiye cezai işlem uygulandı
Ağrı'da okey oynatan 2 işletme ile işletmede bulunan 70 kişiye cezai işlem uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

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