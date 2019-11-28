Ağrı'da öğretmenlerin yaptığı resimler sergilendi

28.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:17

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Öğretmen Dokundu Tuval Hayat Buldu" projesi ile öğretmenleri yaratıcılığa, düşünmeye ve üretmeye sevk etmek, öğretmenlerde estetik algı geliştirmek, öğretmenleri günlük rutinden çıkarıp, kendilerini ifade etmelerini, yaratıcılıklarını ortaya koymalarını, estetik ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.Cumhuriyet Anadolu Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, proje kapsamında öğretmenlerin yaptığı resimlerin sergilendiği sergiyi gezdi. Öğretmenlerin yaptığı resimler hakkında bilgi alan Tekin, sergide emeği geçen okul müdürü Cemal Efe'ye, projeden sorumlu öğretmen Selda Gümüşay'a ve öğretmenlere teşekkür etti. Sergide öğretmen Behzat Koçer'in yaptığı resim davetlilerden büyük beğeni ald

Kaynak: Bültenler