Ağrı'da öğretmenler polislere karanfil verip baklava ikram etti Ağrı'da öğretmenler, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla uygulama noktalarında yol kontrolü yapan polislere baklava ikram edip karanfil verdi.

Ağrı'da öğretmenler, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla uygulama noktalarında yol kontrolü yapan polislere baklava ikram edip karanfil verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in talimatıyla, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla kentteki polisler için etkinlik düzenledi. Baklava tepsileri ve karanfillerle uygulama noktalarına giden öğretmenler, polislerin gününü kutlayarak tebrik etti. Görev başındaki polislere baklava tattıran öğretmenler, karanfil de dağıtarak emniyet mensuplarına moral verdi. Kaynak: AA