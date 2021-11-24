Ağrı'da öğretmenler Ceylan konseriyle stres attı

AĞRI (AA) - Ağrı'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser veren Ceylan Avcı, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla öğretmenlere keyifli anlar yaşattı.

Ağrı Belediyesince, İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konser, Şanlıurfa'dan gelen sıra gecesi ekibinin sahne almasıyla başladı.

Şarkı ve türküler seslendiren grup, öğretmen ve katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Ekibin ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Ceylan Avcı, hareketli müziklerle salondakileri coşturdu.

Türkçe ve Kürtçe çok sayıda şarkı söyleyen Ceylan'a, vatandaşlar katılıp halay çekerek doyasıya eğlendi.

Ceylan da davul eşliğinde sahnede oynayarak katılımcılara eşlik etti.

Öğretmenlerin stres atıp eğlenceli vakit geçirdiği konserde, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da Kürtçe şarkı söyledi.

Sayan, burada yaptığı konuşmada, konserle birlikte öğretmenleri bir nebze de olsa mutlu etmek istediklerini söyledi.

Öğretmen yüreğinin çok duygusal olduğunu belirten Sayan, "Öğretmenlerimiz bizim her şeyimiz, hayatımız. Onlarla gözümüzü açıyoruz ve hayatı bitiriyoruz. Allah hiç kimseyi öğretmensiz etmesin. Bizim ilk öğretmenlerimiz annemiz ve yardımcı öğretmenimiz de babamızdır. Ondan sonra okula başlarken sizin gibi değerli öğretmenlerle tanışıyoruz. İyi ki varsınız. Bu ülkenin ve dünyanın çocuklarını mutlu bir şekilde yetiştiriyorsunuz. Allah eksikliğinizi vermesin." diye konuştu.

Sayan, geceyi terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın'a adadığını söyledi.

Programda, Belediye Başkanı Sayan ve eşi Gülşah Sayan ile Vali Osman Varol'un eşi Funda Varol, sıra gecesi ekibi ve sanatçı Ceylan Avcı'ya plaket takdim edip çiçek verdi.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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