Ağrı'da Öğretmene Ulusal Kalite Etiketi Ödülü

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanan sınıf öğretmeni Ecem Şener Tad'a ödülünü verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada,il genelinde toplam 400 öğretmene eTwinning portal tanıtımı, üye olma, proje yazma ve var olan bir projeye ortak olma ve proje yürütme eğitimi verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Turan'ın, Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanan sınıf öğretmeni Ecem Şener Tad'a ödülünü takdim ettiği kaydedildi.