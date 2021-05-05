Ağrı'da öğretmen, öğrenci ve veliler "Bir Sınıf Bir Koli"yle ihtiyaç sahiplerine destek veriyor
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Ağrı'da öğretmen, öğrenci ve veliler "Bir Sınıf Bir Koli"yle ihtiyaç sahiplerine destek veriyor

Ağrı'da öğretmen, öğrenci ve veliler 'Bir Sınıf Bir Koli'yle ihtiyaç sahiplerine destek veriyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da hayata geçirilen "Bir Sınıf Bir Koli" projesi kapsamında öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından hazırlanan 304 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Ağrı'da hayata geçirilen "Bir Sınıf Bir Koli" projesi kapsamında öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından hazırlanan 304 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğiyle ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan proje kapsamında kentteki okullara boş koliler bırakıldı.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin, evlerinden getirdikleri gıda ürünleriyle doldurulan koliler, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı ile gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, AA muhabirine, 17 günlük tam kapanma öncesinde öğrencilerin evlerinden getirdikleri ürünlerle oluşturdukları gıda kolilerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ettiklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"304 yardım kolisi oluşturduk. Her kolide bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler var. Projemiz devam ediyor. Bu kolileri gönüllü öğretmenlerimiz ve Kızılay ile dağıtıyoruz. Ramazan paylaşmaktır. Öğrencilerimiz ve velilerimizin desteğiyle bir nebze de olsa onların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlarla ramazanı paylaşmayı amaçlıyoruz. Çocuklarda da aynı zamanda değerler eğitimi kapsamında paylaşma duygusunu geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz."

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Tatlı da pandemi koşullarında 300'ün üzerinde gıda kolisinin oluşturulduğunu, bu yardımların ihtiyaç sahiplerini sevindirdiğini dile getirerek, "Kısa sürede bu kadar yardım kolisinin oluşturulması bizi çok mutlu etti." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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