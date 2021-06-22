Ağrı'da öğrencilere yönelik "Siberay" eğitimi düzenlendi
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Ağrı'da öğrencilere yönelik "Siberay" eğitimi düzenlendi

Ağrı'da öğrencilere yönelik 'Siberay' eğitimi düzenlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde ortaokul ile lise öğrencilerine yönelik çevrimiçi "Siberay" eğitimi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen çevrimiçi "Siberay" eğitimine MEBBİS yöneticisi Şevket Kotan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve öğrenciler katıldı.

Polis ekiplerince, il genelindeki ortaokul düzeyindeki öğrencilere "internette kişisel güvenlik ve bilinçli internet kullanımı, sosyal medya kullanımı ve dikkat edilmesi gereken hususlar, teknoloji bağımlılığı ve mücadele yöntemleri" ile lise düzeyindeki öğrencilere "teknoloji bağımlılığı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik" konularında eğitim verildi. Eğitimin son bölümü soru cevap şeklinde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, il genelindeki ortaokul ile lise öğrencilerine yönelik çevrimiçi "Siberay" eğitiminden dolayı başta İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, polis ekipleri ve MEBBİS yöneticisi Şevket Kotan'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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