AĞRI (İHA) - Ağrı'da öğrencilere hizmet verecek sinema salonu faaliyete girdi

AĞRI Ağrı'da öğrencilerin keyifli vakit geçirebilecekleri sinema salonu Öğrenci Yaşam Merkezinde hizmete girdi.

Ağrı'da, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve İl Protokol Üyeleri ile birlikte, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezinin içinde yer alan ve hem öğrencilere hem de vatandaşlara hizmet sunacak olan sinema salonunun açılışını gerçekleştirildi. İki salondan oluşan sinemanın, kente ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Varol, sinema salonunda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tanıtım Filmi'ni ve vizyona girecek olan filmlerin fragmanlarından oluşan özel gösterimi izledi.