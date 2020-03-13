Ağrı'da öğrenciler ve vatandaşlar yeni tip koronavirüs tedbirlerinden memnun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, okulların tatil edilmesi kararı ile virüse karşı alınan tedbirler Ağrı'daki öğrenciler ve vatandaşlarca olumlu karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, okulların tatil edilmesi kararı ile virüse karşı alınan tedbirler Ağrı'daki öğrenciler ve vatandaşlarca olumlu karşılandı.

Ağrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesindeki öğrenciler, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek için sabahta erken saatlerde şehirler arası otobüs terminaline gitti.

Terminalde yoğunluk oluşturan öğrenciler ve vatandaşlar bilet almak için sıraya girdi. Bazı öğrenciler bilet alıp otobüsle memleketlerine giderken bazılarıysa yoğunluktan dolayı umduğunu bulamadı.

Yoğunluğun giderek arttığı terminalde, bazı öğrenciler yeni tip koronavirüse karşı tedbir alarak maske taktı, el ve yüzlerine kolonya sürdü.

Taksiler müşterilerine kolonya tuttu

Yolcu yoğunluğu yüzünden ek otobüs seferlerinin konulduğu terminalde, taksiciler de kendilerine ve müşterilere kolonya tutarak koronavirüse karşı tedbir almaya çalıştı.

Kentteki öğrenciler ve vatandaşlar, kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında okulların tatil edilmesinin karanını yerinde buldu, çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara teşekkür etti.

Diyarbakır'dan gelen otobüs firması çalışanı Mehmet Hanifi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin tatil edilmesi sonrası Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'a çok sayıda ek sefer düzenlediklerini söyledi.

Samsunlu üniversite öğrencisi Sefa Seçkin ise üniversitelerin tatil edilmesinin doğru olduğunu ve bu süreçte üniversite ve yurtlarda dezenfekte çalışması yapılacağını belirterek, "Virüs yayılmadan tedbir alınması gerekiyordu. Devletimiz sağ olsun çok erken bir tedbir aldı. Bu tedbirleri çok iyi ve yararlı buluyorum. Maskemi takıp otobüse bineceğim. 50 kişilik bir otobüsle yolculuk yapmadan ellerimi yıkayıp dezenfekte ilaçları alacağım." diye konuştu.

"Vatandaşlar temizliğe daha çok dikkat etsin"

Vatandaşlardan Durna Köroğlu da okulların tatil edilmesi başta olmak üzere söz konusu virüse karşı alınan tedbirlerin çok yerinde olduğunu ve vatandaşların temizliğe daha çok dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Terminalde maskeyle bekleyen öğrencilerden Aylin Acay da temizliğe çok dikkat ettiğini, çantasında yedek maske, kolonya bulundurduğunu ve ellerini yıkaya yıkaya bağımlı hale geldiğini ifade etti.

Komşu ülke İran'da virüsün her gün can aldığını ve bu yüzden tatil kararının çok mantıklı olduğunu aktaran öğrencilerden Kader Yıldız, şöyle konuştu:

"İran'da o kadar kişinin ölmesi aslında bu tatilin yapılmasını mantıklı kılıyor. Burası sınır şehri virüs yayılsa insanların ölme riski var. Erken tedbir her zaman iyidir. Kolonya ve ıslak mendil kullanıyoruz. Servislerde ağzımızı kapatıyoruz. Tatilde eve gidip kendimizi karantinaya alacağız."

Kaynak: AA