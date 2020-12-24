Ağrı'da odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu
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Ağrı'da odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu

24.12.2020 23:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 23:42

Ağrı'da odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu Ağrı'da bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda güçlükle kontrol altına alındı.

Ağrı'da odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu

AĞRI - Ağrı'da bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda güçlükle kontrol altına alındı.

Ağrı'nın merkeze bağlı Aşağı Küpkıran yolu üzerinde bulunan bir odunlukta gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Odunluğun hemen yanında bulunan evlerinde otururken çıkan dumanları fark eden aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Ağrı'da odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu
Ağrı'da odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu
Ağrı'da odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu
Ağrı'da odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu
Ağrı'da odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu
Ağrı'da odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

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