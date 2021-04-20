Ağrı'da 'O'nu En Güzel Kim Anlatır' projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'O'nu (Peygamberimiz S.A.V) En Güzel Kim Anlatır' projesi kapsamında düzenlenen özgün metin yarışması il merkez elemeleri tamamlandı.