Ağrı'da 'O'nu En Güzel Kim Anlatır' projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'da 'O'nu En Güzel Kim Anlatır' projesi

Ağrı'da 'O'nu En Güzel Kim Anlatır' projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'O'nu (Peygamberimiz S.A.V) En Güzel Kim Anlatır' projesi kapsamında düzenlenen özgün metin yarışması il merkez elemeleri tamamlandı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'O'nu (Peygamberimiz S.A.V) En Güzel Kim Anlatır' projesi kapsamında düzenlenen özgün metin yarışması il merkez elemeleri tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen yarışmalar salgın şartlarına uygun olarak yapılırken, il merkezindeki tüm ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler ve koordinatör öğretmenler katıldı. Kıyasıya yarışan öğrenciler izleyenlerden tam not aldı. Yarışma sonucunda il merkezindeki Eskiharman Ortaokulu öğrencisi Ebrar Ergün birinci oldu. Önümüzdeki günlerde il merkezinde gerçekleştirilecek, il finalinde il merkezi ve ilçelerdeki birinci olan ortaokul öğrencileri yarışacak. Yapılacak yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüler verilecek. - AĞRI

Ağrı'da 'O'nu En Güzel Kim Anlatır' projesi
Ağrı'da 'O'nu En Güzel Kim Anlatır' projesi
Ağrı'da 'O'nu En Güzel Kim Anlatır' projesi
Ağrı'da 'O'nu En Güzel Kim Anlatır' projesi
Ağrı'da 'O'nu En Güzel Kim Anlatır' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Herkes seferber olmuştu! Nehre düşen İpek'in 20 saat sonra kahreden haberi geldi
Herkes seferber olmuştu! Nehre düşen İpek'in 20 saat sonra kahreden haberi geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikos Dendias Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağrı'da 'O'nu En Güzel Kim Anlatır' projesi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:01:50. #1.14#

title