Ağrı'da nehrin kenarında çamura saplanan 2 ineği itfaiye kurtardı

Ağrı'da Murat Nehri kenarında otlarken çamura saplanan inekleri itfaiye ekipleri kurtardı.

Ağrı'da Murat Nehri kenarında otlarken çamura saplanan inekleri itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Suçatağı köyünde Murat Nehri kenarında hayvanlarını otlatan bir kişinin 2 ineği farklı noktalarda çamura saplanarak mahsur kaldı. İneklerini kendi çabalarıyla kurtaramayan kişi, durumu Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri halat yardımıyla inekleri saplandıkları çamurdan kurtarıp sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez