Nehir kenarında çamura saplanan 17 büyükbaş hayvan kurtarıldı
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Nehir kenarında çamura saplanan 17 büyükbaş hayvan kurtarıldı

Nehir kenarında çamura saplanan 17 büyükbaş hayvan kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da meradan eve dönüşte nehrin kenarında çamura saplanan 17 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Ağrı'da meradan eve dönüşte nehrin kenarında çamura saplanan 17 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

100. Yıl Mahallesi'nde hayvancılık yapan Müslüm Bulut, büyükbaş hayvanlarını gündüz merada otlattıktan sonra akşam saatlerinde eve getirmek için yola koyuldu.

Bulut'un Murat Nehri'nden karşı tarafa geçirdiği hayvanlarından 17'si, nehir kenarındaki çamura saplandı.

Kendi çabalarıyla hayvanlarını kurtaramayan Bulut, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Gövdelerine kadar çamura batan ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla hayvanları mahsur kaldıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Müslüm Bulut, ekiplere teşekkür ederek, "Hayvanların çamura saplanmasını engelleyemedik. 17 hayvanımız bataklığa girdi. Haber verdim, itfaiye ekipleri hemen gelip hayvanlarımızı kurtardı. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

İtfaiye personeli İsmail Taştan ise hayvanları sağ kurtardıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Nehir kenarında çamura saplanan 17 büyükbaş hayvan kurtarıldı
Nehir kenarında çamura saplanan 17 büyükbaş hayvan kurtarıldı
Nehir kenarında çamura saplanan 17 büyükbaş hayvan kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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