Ağrı'da 'Neden Olmasın' kampanyası

05.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:10

Ağrı'da 2020 yılının İshak Paşa Sarayı yılı olması için #NedenOlmasın hashtagi kullanarak başlatılan kampanya kısa sürede sosyal medyada geniş yer tuttu.



AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin Kültür Turizm Bakanlığı'na teklif ettiği '2020 yılı İshak Paşa Sarayı yılı olsun' kampanyası kısa sürede büyüyerek devam ediyor. Ağrılıların yoğun destek verdiği kampanyaya sivil toplum örgütleri de yaptıkları açıklamalarla destek vermeyi sürdürdüler. 52 sivil toplum örgütü adına açıklama yapan Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) Başkanı Mehmet Salih Aydın, 2020 yılının Ağrı yılı olmasını çok istediklerini açıkladı. Tüm Ağrı'nın bu konuda kenetlendiğini vurgulayan Başkan Aydın "Ağrı halkı 2020 yılının İshak Paşa Sarayı yılı olmasını çok istiyor. Sosyal medya hesaplarından herkes 'Neden Olmasın' hastagi ile Kültür Turizm Bakanlığına sesini duyurmaya çalışıyor. Bizler Ağrı'da bulunan sivil toplum örgütleri olarak bu kampanyayı sonuna kadar desteklediğimizi ve üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Umarım Ağrılıların bu istediği boş çevrilmeyecektir. 2020 yılına Ağrı hazır, Ağrılılar hazır ve biz sivil toplum kuruluşları hazırız " ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA