Ağrı'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Lozan Mahallesi'nde 7 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında kullanılamaz hale gelen evde dumandan etkilenen Metin Tursun, 112 Acil Servis ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aile, kaymakamlık ve belediye tarafından aynı mahalledeki başka bir eve yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar