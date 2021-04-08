Ağrı'da Murat Nehri'nde boğulan çocuk toprağa verildi
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Ağrı'da Murat Nehri'nde boğulan çocuk toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da Murat Nehri'nde boğulan çocuk toprağa verildi

Murat Nehri'nde dün boğulan çocuk, köy mezarlığında defnedildi.

Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu
Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu

Murat Nehri'nde dün boğulan çocuk, köy mezarlığında defnedildi.

Erzurum Adli Tıp Kurumunda otopsisi tamamlanan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'in cenazesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Ağrı'nın Kumlugeçit köyüne getirildi.

Çelik'in cenazesi, köydeki camide öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılan Çelik'in bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Ağrı'nın Mehmet Akif Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan Çelik'in bulunması için çocuğun ailesi ve ekiplerce çalışma başlatılmıştı.

Murat Nehri'ne düşerek boğulduğu anlaşılan Çelik'in cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, Küpkıran Köprüsü yakınlarında amcası Resul Çelik tarafından bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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