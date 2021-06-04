Ağrı'da moral ve motivasyon konseri

Ağrı'da Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla çevrimiçi konser düzenlendi.