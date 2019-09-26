Ağrı'da modern taksi durakları yapılıyor

26.09.2019 13:48

Ağrı'da Belediyesi, kentteki taksicilerin daha rahat bir ortamda vatandaşlara hizmet vermesi için durak yenileme çalışması başlattı.

Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilk uygulama durağı olarak otogar taksi durağının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Savcı Sayan, taksi duraklarını yenileme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Durakların dört mevsime göre tasarlandığını aktaran Sayan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kent merkezinde taksi duraklarının yapımına başlanacak. Modern taksi durağı projesi aynı zamanda seçim vaatlerimden birisiydi. İlk uygulama durağımız otogar taksi oldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni modern taksi durakları hizmete sunulacak. Taksi duraklarını estetik, fonksiyonel ve konforlu hale getirmek için çalışmalar yaptık. Yeni modern duraklarımız içerisinde mescit, mutfak ve lavabo barındırıyor. Duraklarımız dört mevsim kullanıma uygun sıfırın altında 40 ve 80 dereceye dayanıklı ve 50 metrekare kullanım alanı sunuyor. Modern taksi duraklarımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA