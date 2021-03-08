Ağrı'da mobil sağlık çalışanları yaşlılara Kovid-19 aşısı yapmak için karlı dağları aşıyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten mobil sağlık ekipleri, kar ve tipiye rağmen kırsaldaki köylere ulaşarak yaşlıların aşısını yapıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten mobil sağlık ekipleri, kar ve tipiye rağmen kırsaldaki köylere ulaşarak yaşlıların aşısını yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde aşı yapmak üzere doktor, ebe ve hemşirelerden oluşturulan mobil sağlık ekipleri, kentte zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgede aşı çalışmalarına devam ediyor.

Önceden randevu oluşturan 75 yaş üstü yaşlı vatandaşlara CoronaVac aşısı yapmak için kırsaldaki köy yollarına koyulan sağlık ekipleri, zaman zaman tipi ve kar yağışına yakalanıyor.

Dondurucu soğukta fedakarca çalışarak yaşlılara "şifa" dağıtan sağlık ekipleri, zaman zaman kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çektikleri köy yollarında ilerleyebilmek için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istiyor.

Zorlu mücadele ile köylere ulaşan sağlık ekiplerini karşılarında görerek duygulanan yaşlı vatandaşlar ise aşılarını yaptırıp memnuniyetlerini dile getiriyor.

"Devlet insanların babası ve kardeşidir"

İl merkezine bağlı Yukarı Ağadeve köyünde aşısı yapılan 78 yaşındaki Serayi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve soğukta evine gelen sağlık ekiplerini görünce hem duygulandığını hem de çok mutlu olduğunu söyledi.

Sağlık ekiplerine dua ettiğini dile getiren Yılmaz, "Allah sağlıkçıların yardımcısı olsun. Hepimiz Hz. Muhammed'in ümmetindeniz. Ben onlardan çok memnunum, hepsine kurban olayım. Bu kışta benim için karlı yollara düşüp geldiler, aşımı yaptılar ve çok sevindim. Allah da biliyor ben çok memnunum. Devlet insanın babası ve kardeşidir." diye konuştu.

Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Doktor Osman Kaya da yaklaşık bir buçuk aydır aşı çalışması yaptıklarını anımsattı.

Randevu sistemine göre köyler ya da mahallelere giderek yaşlılara CoronaVac aşısı yaptıklarını kaydeden Kaya, "Özellikle iklim şartları nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Havalar çok soğuk oluyor. Şu anda da yerde bir metreye yakın kar var. Köyde aşımızı yaptık" dedi.

"Yaşlılara aşı yapmak için elimizden gelini yapıyoruz"

Sağlık personelinden Aleyna Sırlan ise zorlu kış ve coğrafya şartlarının hizmet vermelerine engel olmadığını ve yaşlılara aşı yapmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Beyaz örtüyle kaplı karlı dağları aşarak aşı çalışmasına devam ettiklerini vurgulayan Sırlan, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımız için köylere gelip aşılamaya devam ediyoruz. Neredeyse bir günümüzü bir köye ayırıyoruz. Sabah erken yola çıkıyoruz ve aşı yapıp bekliyoruz. Bir hasta için geri dönüş yolumuzla hemen hemen bir günümüz gidiyor. Biz yine de hastalarımızı ayırt etmiyoruz. Randevu alan hepsi için her köye gitmeye çalışıyoruz. Şu anda da dizlerimize kadar kar var ama biz yine de aşılamaya devam ediyoruz. Yaşlılarımız sağ olsun bizim için çok dua ediyor. Biz de bu şekilde mesleki tatminimizi yaşıyoruz. Onları aşılayıp sağlıklarına kavuşturduğumuz için mutluyuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez