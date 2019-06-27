Ağrı'da minibüsün çarptığı bisikletli genç öldü

Ağrı'da minibüsün çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti.

Ağrı-Doğubayazıt kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü mevkisinde, sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 DL 7889 plakalı minibüs, bisikletiyle ilerleyen Oktay Kaya'ya (18) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gencin cenazesi, Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA