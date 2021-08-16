Son dakika haberleri! Ağrı'da mezarlıkta yangın paniği

Son dakika haberi: Ağrı'da mezarlıkta yangın paniği Ağrı'da bir mezarlıkta çıkanda çok sayıda mezarlık hasar gördü.

Ağrı'da mezarlıkta yangın paniği

AĞRI - Ağrı'da bir mezarlıkta çıkanda çok sayıda mezarlık hasar gördü.

İddiaya göre Ağrı'nın merkeze bağlı Aşağı Küpkıran Mahallesinde bulunan bir mezarlıkta yüksek gerilimden dolayı yangın çıktı. Mahalledeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucunda çıkan yangını kontrol altına aldı. Yangında çok sayıda mezarlık hasar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan