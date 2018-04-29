Ağrı'da Mevlit Programı Düzenlendi
Peygamber Sevdalıları Platformu Ağrı İl Koordinatörlüğü tarafından "Hz. Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği düzenlendi.
Peygamber Sevdalıları Platformu Ağrı İl Koordinatörlüğü tarafından "Hz. Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği düzenlendi.
Ağrı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Hazreti Peygamberi anlatan ilahiler okundu.
Mevlit etkinliği, sanatçılarının seslendirdiği ilahilerle devam etti. İlahilerin ardından mevlid-i şerif okundu.
Yapılan konuşmanın ardından sahneye çıkan tiyatro ekibi, oynadıkları oyunla halkı duygulandırdı.
İlahiler ve okunan dualarla son bulan etkinliğe, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.