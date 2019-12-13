Ağrı'da "Meslek Tanıtım Günü" etkinliği
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Ağrı'da "Meslek Tanıtım Günü" etkinliği

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesinde "Meslek Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi.

13.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:36
Ağrı'da

Çalışma ve İş Kurumu () İl Müdürlüğünce Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesinde "Meslek Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi.

Lisenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven, İŞKUR'un gençlere yardımcı olmak ve yol göstermek amacıyla böyle bir etkinliği hayat geçirdiğini söyledi.

İŞKUR'un faaliyetlerini anlatan Güven, etkinliğin kariyer planlaması yapacak gençlere faydalı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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