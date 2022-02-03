AĞRI'DA MERKEZE İNEN KURT, UYUŞTURUCU İĞNE İLE YAKALANDI

FIRAT, MALATYA (DHA) - AĞRI'da, yiyecek bulmak için kent merkezine indiği sanılan kurt, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı. Belediye Başkanı Savcı Sayan, kurdun tedavi görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Kent merkezine kurt indiği yönündeki ihbar üzerine Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fırat Mahallesi'ne gitti. Önceki günlerde de cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve yiyecek bulamadığı için kent merkezine indiği sanılan kurt, ekiplerin uzun uğraşları sonucu uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı. Kurt, Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan bakımevine götürüldü.

Burada kurdun tedavisini yapan veteriner Ömer Benli, 'Doğada soğuk havada yiyecek bulamayan kurt Ağrı merkeze inmiş. Fırat Mahallesi Atalay Caddesi üzerinden gelen ihbar üzerine ekiplerimiz hızlı bir şekilde gidip hiçbir vatandaşımıza zarar gelmeden kurdu uyuşturucu iğne atan silahla yakalamıştır. Kurt gerekli tedavileri yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilecektir" dedi.

Öte yandan Ağrı Belediye Başkanı Sayan da kurdun tedavideki görüntülerini sosyal medyada 'Veteriner işleri müdürlüğümüz Fırat mahallemize inen kurdu yakalamış. Doğadaki kurtlarla mücadele etmek, siyasetteki kurtlarla mücadeleden daha kolay olsa gerek" notuyla paylaştı.