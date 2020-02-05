Ağrı'da, merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi
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Ağrı'da, merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi

AĞRI'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

05.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:46
Ağrı'da, merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi

'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz hava şartlarından dolayı Merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim ve öğretime 6 Şubat 2020 Perşembe günü 1 gün ara verilmesi uygun görülmüştür. İl Merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir."


Kaynak: DHA
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