Ağrı'da, merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi

05.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:46

AĞRI'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz hava şartlarından dolayı Ağrı Merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim ve öğretime 6 Şubat 2020 Perşembe günü 1 gün ara verilmesi uygun görülmüştür. İl Merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir."

Kaynak: DHA