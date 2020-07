Ağrı'da maske takmak zorunlu hale getirildi AĞRI Valisi Osman Varol başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde maske takılmasını zorunlu hale getirdi.

AĞRI Valisi Osman Varol başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde maske takılmasını zorunlu hale getirdi. Kurul ayrıca kalabalık ve yüksek risk taşıyan ortamlar ile kuruluşlarda ulaşılabilir alanlarda dezenfektan bulundurulmasına da karar verdi. Asker uğurlaması, asker eğlencesi ve konvoy gibi her türlü etkinliğin yasaklandığını da karara bağlayan kurul, kına gecesi, gelin alma gibi etkinliklerin de kısıtlanmasını kararlaştırdı.

Ağrı'da koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 23 Haziran'da Vali Osman Varol başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhuriyet ve Eski Van caddelerinde maske takmayı zorunlu hale getirdi. Kentte Covid-19'la mücadele kapsamında dün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu ilave tedbirler aldı. Vali Osman Varol'un başkanlık ettiği toplantıda il genelinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Kalabalık ortamlar, yüksek riskli alanlar başta olmak üzere kamu kurumu ve özel kuruluşlarda kolay ulaşılabilir alanlarda dezenfektan bulundurulmasına da karar veren kurul, sosyal mesafe kuralına uyulmasına da dikkat çekti.

Temaslı-yakın temaslı olup evde karantinada bulunması gereken kişilerin, kolluk kuvvetleri tarafından belirli periyotlar dahilinde yapılan kontrol faaliyetlerinin artırılmasını isteyen kurul, 'maske, mesafe ve temizlik önlemlerinin' geniş kitlelere duyurulmasına, bilbordlarda koronavirüse yönelik karşı alınacak önlemlerin yer almasını kararlaştırdı. Ayrıca, camilerde her ezan sonrası ve belirli aralıklarla da belediyelerce anons yapılmasına da karar verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Ağrı'da alınan ilave kararlar şu şekilde açıklandı: "Lokanta, restoran, kafe, büfe vb. gıda satışı yapan işletmelerde, İçişleri Bakanlığı 'nın 30 Mayıs 2020 tarih ve 89780865-153-E.8556 sayılı genelgesinde belirtilen tedbirlere yönelik yapılacak olan denetim faaliyetlerinin artırılmasına, İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mart 2020 tarih ve 5361 sayılı Koronavirüs Tedbirleri konulu genelgesi kapsamında kapatılan taziye evlerinde ve taziye evi dışında taziye faaliyetlerinin yürütülebileceği başka mekan ve alanlarda da bu faaliyetlere yönelik denetimlerin artırılmasına, pandemi kurallarına aykırılık taşıyan asker uğurlaması, asker eğlencesi, konvoy vb. her türlü etkinliğin yasaklanmasına, askerlik şubelerinden sevk belgelerini alan askerlik yükümlülerine "pandemi kurallarına aykırılık taşıyan asker uğurlaması, asker eğlencesi, konvoy gibi etkinliklerde bulunmayacağına dair taahhütname alınmasına, kına gecesi, gelin alma gibi etkinliklerle üç güne kadar uzayabilen sokak düğünlerinin tek gün ve gün içerisinde belirli saat dilimleri ile kısıtlanmasına, düğün ve nikahlarda temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil edecek şekilde oyun oynanması, kontrolsüz kalabalıkların bir araya gelmemesi gibi hususlara yönelik tedbirlerin artırılmasına, düğün, nişan, asker uğurlamaları gibi toplu törenlerde, ayrıca park ve bahçelerde yapılan mangal, piknik gibi aktivitelerde İçişleri Bakanlığı genelgelerinde belirtilen önlemlere ilişkin, denetimlerin arttırılmasına, enfeksiyon yayılımı açısından riskli olan mahalle çeşmeleri, camilerin abdesthaneleri gibi kullanımı umuma açık yerlerin günde en az iki defa dezenfekte edilmesinin sağlanmasına, bu yerlere bilgilendirme afişleri asılmasına, belediye otobüsleri ve minibüslerinin uygun yerlerine koronavirüs önlemlerine ilişkin bilgilendirme afişlerinin asılmasına ve bu araçlarda hijyen bakımından gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik denetimlerin artırılmasına, belediye otobüsleri ve minibüslerde aynı anda seyahat edecek kişi sayısının koltuk kapasitesini aşmamasına, bu sebeple özellikle sabah ve akşam işe gidiş dönüş saatlerinde otobüs seferlerinin artırılmasına, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza kanunun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."MASKE TAKMAYANLAR ÇOĞUNLUKTAKoronavirüsle mücadele kapsamında maske takma zorunluluğu kent genelinde uygulanmaya başladı. Valilik tarafından alınan kararları olumlu karşıladıklarını dile getiren esnaf Kemal Ergül, "Şu anda ülkemizi de etkisi altına alan bir hastalık dönemindeyiz. Bu salgın döneminde salgının önlenmesi adına bazı kararlar alınmış. Bu kararların hepsi de sağlığımız açısından önemlidir. Ancak biraz umursamaz gibi davranıyoruz. Ama umursamalıyız ve kurallara uymalıyız ki bu hastalıktan bir an önce kurtulalım. Dün akşam valilikten açıklama yapıldı. Herkesin maske takması zorunlu oldu. İnşallah insanlarımız alınan bu kararlara uyar" dedi.

Kaynak: DHA