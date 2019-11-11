Ağrı'da liselere "İngilizce Sokağı" oluşturulacak

11.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:25

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yabancı dilde öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve pratikte uygulamayla öğrenmelerini sağlamak amacıyla il merkezindeki liselerin okul koridorlarında "İngilizce Sokağı" oluşturulacak.



Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilerin dil bilincini ve gelişimini desteklemek, günlük yaşamını kolaylaştırmak ve pratikte uygulamayla öğrenmelerini sağlamak amacıyla il merkezindeki liselerin okul koridorlarında temsili otel, hastane, banka, kütüphane ve havalimanı ile "İngilizce Sokağı" oluşturulacak. Liselerin koridorlarına, merdivenlerine ve duvarlarına yabancı dilde kelimeler yazılacak ve görselliklerle süslenecek olan 'İngilizce Sokağı'nda öğrencilerin İngilizceyi sadece sınıfta değil okul koridorlarında da görerek, yaşayarak öğrenmeleri sağlanacak. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün toplantı salonunda İngilizce öğretmenleriyle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İngilizce öğretmenleriyle bir süre görüştü. Toplantıda il merkezindeki 27 lisede okul koridorlarında "İngilizce Sokağı" oluşturma kararını aldıklarını belirten Tekin, "Müdürlüğümüzün destekleriyle liselerimizdeki İngilizce öğretmenlerimiz tarafından okul koridorları, merdivenleri ile duvarları yabancı dilde kelimeler yazılacak ve görselliklerle okullarımız renklendirilecektir. Böylece yabancı dilde öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve pratikte uygulamayla öğrenmelerini sağlanacaktır"dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA