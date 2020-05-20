Ağrı'da lise öğrencilerine yönelik "Online Bilgi Yarışması"
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Ağrı'da lise öğrencilerine yönelik "Online Bilgi Yarışması"

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik "Online Bilgi Yarışması" düzenleneceği bildirildi.

Ağrı'da lise öğrencilerine yönelik
20.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:04

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik "Online Bilgi Yarışması" düzenleneceği bildirildi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 27-28 Mayıs tarihlerinde öğrencilerine yönelik "Online Bilgi Yarışması" düzenlenecek. İl genelinde yapılacak olan bilgi yarışmasına, liseler de öğrenim gören 9 sınıf öğrencileri 27 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de, 10 sınıf öğrencileri ise aynı gün saat 14.00'te, 11 sınıf öğrencileri 28 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de, 10 sınıf öğrencileri ise aynı gün saat 14.00'te yarışmaya katılabilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Youtube hesabı üzerinde canlı yayın yapılarak öğrencilere soruların verileceği bilgi yarışmasında, öğrenciler kahoot.it sitesi üzerinden sorulara cevap verecek. Bilgi yarışması sonunda birinci olan öğrenci tüm dersler soru banka seti, ikinci olan öğrenci seçme dünya klasikleri ve üçüncü olan öğrenci satranç takımı ile ödüllendirilecek. - AĞRI

Kaynak: İHA

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