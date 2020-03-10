Ağrı'da lise öğrencilerine "diplomasi" eğitimi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ağrı'da lise öğrencilerine "diplomasi" eğitimi - Haber
Suriye, Ağrı, Güncel

Ağrı'da lise öğrencilerine "diplomasi" eğitimi

Ağrı'da üniversite öğrencileri, uluslararası ilişkiler konularında birikimlerini lise öğrencilerine aktararak "geleceğin diplomatları"nı yetiştiriyor.

10.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:06
Ağrı'da lise öğrencilerine

Ağrı'da üniversite öğrencileri, uluslararası ilişkiler konularında birikimlerini lise öğrencilerine aktararak "geleceğin diplomatları"nı yetiştiriyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) öğrenim gören ve Erzurum Diplomasi Akademisinde editör olarak çalışan Abdullah Kerimoğlu ile Berfin Ece, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle "Ağrı Dünyayı Okuyor ve Yorumluyor" projesini hayata geçirdi.

Liselerdeki öğrencilerin dünyadaki gelişmelerden haberdar olması için çalışma yapan Kerimoğlu ile Ece, kentteki liselere giderek komşu ülkeler İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan ve Nahçıvan özerk cumhuriyetinin Türkiye ile ilişkilerini anlatıyor.

Üniversiteliler, son günlerde dünyanın birçok bölgesinde tehdit haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile sığınmacıların yaşadıkları zorlukları da öğrencilere aktarıyor.

Projeyi hayata geçiren öğrencilerden Kerimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlerde öğrencilere dünya haritasının yanı sıra kitap da hediye ettiklerini söyledi.

Belirledikleri 6 lisede öğrencilere eğitim verdiklerini ifade eden Kerimoğlu, "Türkiye'nin komşuları, uluslararası örgütler, dünya ülkeleriyle askeri, siyasi ve ticari ilişkileri anlatıyoruz. Buradaki amacımız, öğrencilerin dünyadaki gelişmeleri takip edip anlamasıdır. Öğrencilere kitap ve haritalarda veriyoruz. Bu alandaki istihdam olanaklarını da arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Eğitimimiz 3 hafta sürmektedir." dedi.

Kerimoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde son dönemlerde yaşanan çatışmalar, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında bekleyen düzensiz göçmenlerle ilgili güncel konuları da öğrencilere anlattıklarını dile getirerek geleceğin diplomatlarını yetiştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Liseli öğrencilerden Sahranur Yontar da eğitimin çok faydalı olduğunu, komşu ülkelerin yaşadıkları sorunları daha iyi öğrendiklerini ve uluslararası örgütleri tanıdıklarını belirtti.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Haber
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Dilek Yaman Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Podolski Fatih Terim Berkay Şahin Radamel Falcao Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İran Petrol İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ağrı'da lise öğrencilerine "diplomasi" eğitimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:05:42. #1.14#